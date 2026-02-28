Alterações

A interdição terá início às 8h de segunda-feira (02/03), e seguirá até as 18h do dia 16 de março

Devido a mais uma etapa de obras de drenagem executadas pela empresa Expresso Coroado, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará desvios de trânsito na rua Raimunda Assunção Borges, no bairro Coroado, nas imediações da sede da empresa, entre as ruas Monteiro Lobato e Waldemar Jardim Maués.

A interdição terá início às 8h de segunda-feira (02/03), e seguirá até as 18h do dia 16 de março. Durante esse período, a via estará liberada apenas para acesso local de moradores.

Como alternativa, os veículos, assim como a linha 519 (T5/Acariquara/Conjunto Tiradentes/Petrópolis/T2), deverão utilizar a rua Benjamin Benchimol até alcançar a rua Monteiro Lobato, a partir de onde poderão retomar seus itinerários normalmente.

Enquanto a via estiver interditada, agentes de trânsito do IMMU estarão no entorno para orientar os condutores e garantir a segurança viária na área.

