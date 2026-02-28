Conflitos

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que vê a situação com grave preocupação

O governo do Brasil criticou, neste sábado (28), os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que vê a situação com grave preocupação. Além disso, destacou que os bombardeios aconteceram enquanto as partes ainda mantinham negociações em andamento.

Brasil defende negociação como único caminho

Segundo o Itamaraty, o diálogo é a única alternativa viável para garantir a paz na região, uma posição que o Brasil afirma defender de forma constante na política externa.

O governo brasileiro também pediu que todos os envolvidos respeitem o Direito Internacional e ajam com cautela. O objetivo, conforme a nota, é evitar o aumento dos confrontos e proteger civis e estruturas essenciais, como hospitais e redes de energia.

Embaixadas acompanham situação

Enquanto isso, o embaixador do Brasil em Teerã, André Veras Guimarães, mantém contato direto com os brasileiros que vivem no Irã. Ele repassa informações atualizadas e orientações de segurança.

Além disso, outras embaixadas brasileiras na região seguem monitorando os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras nos países afetados.

*Com informações da Agência Brasil

