O governo do Brasil criticou, neste sábado (28), os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.
Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que vê a situação com grave preocupação. Além disso, destacou que os bombardeios aconteceram enquanto as partes ainda mantinham negociações em andamento.
Brasil defende negociação como único caminho
Segundo o Itamaraty, o diálogo é a única alternativa viável para garantir a paz na região, uma posição que o Brasil afirma defender de forma constante na política externa.
O governo brasileiro também pediu que todos os envolvidos respeitem o Direito Internacional e ajam com cautela. O objetivo, conforme a nota, é evitar o aumento dos confrontos e proteger civis e estruturas essenciais, como hospitais e redes de energia.
Embaixadas acompanham situação
Enquanto isso, o embaixador do Brasil em Teerã, André Veras Guimarães, mantém contato direto com os brasileiros que vivem no Irã. Ele repassa informações atualizadas e orientações de segurança.
Além disso, outras embaixadas brasileiras na região seguem monitorando os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras nos países afetados.
*Com informações da Agência Brasil
Leia mais
Israel e EUA atacam Irã e ampliam tensão no Oriente Médio
Vídeo mostra corpo de mulher após naufrágio de lancha no Encontro das Águas