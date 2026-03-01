O Comando Vermelho (CV) deixou um recado sobre o corpo sem cabeça, de um homem ainda sem identificação, neste domingo (01/03), no Ramal Água Branca 1, localizado no km 32 da rodovia AM-010, zona rural de Manaus.
A vítima foi encontrada por moradores e estava enrolada com fios em uma lona, e apresentava sinais de que foi torturada até a morte. A cabeça estava próxima ao corpo e com um bilhete deixado pela facção criminosa: “Morreu porque derramou o sangue de um irmão sem passar pelo conselho do CV AM”.
O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).
Leia mais
Foragido condenado a 39 anos é preso em Manaus
Ex-secretária de Amazonino, Angela Bulbol, é atropelada em condomínio de luxo em Manaus