Serviço

O Castramóvel esteve presente em 15 municípios do Amazonas e passou por 26 bairros da capital

Somente em janeiro deste ano, mais de mil animais foram castrados no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, segundo informações da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet).

Até o fim de fevereiro, o número já ultrapassa 1.900 castrações, com atualização diária dos dados. Em 2025, o Castramóvel esteve presente em 15 municípios do Amazonas e passou por 26 bairros da capital.

Desde o início do projeto, em outubro de 2021, mais de 70 mil animais já foram beneficiados pelas ações dos Castramóveis em todo o estado.



O serviço é itinerante, seguro e direcionado, principalmente, para tutores que enfrentam dificuldades de transporte e acesso a clínicas veterinárias.

