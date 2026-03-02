Polícia

Manaus (AM) – Uma mulher de 35 anos foi presa nesta segunda-feira (02/03), em Manacapuru (AM), após condenação por estupro de vulnerável por omissão imprópria contra a própria filha. A ordem judicial foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o caso veio à tona em 14 de outubro de 2024, quando a vítima, então com 10 anos, contou a uma professora que sofria abusos sexuais do pai desde os 7 anos. Os relatos foram confirmados por escuta especializada e laudo psicológico. O autor dos abusos teve a prisão preventiva decretada à época e segue preso.

Durante as investigações, ficou comprovado que a mãe tinha conhecimento das violências e não tomou providências para impedir os crimes nem comunicou o caso às autoridades.

Ainda segundo a delegada, conforme reconhecido judicialmente, a coautora descredibilizou o relato da criança e a constrangeu, tentando atribuir-lhe responsabilidade pelos crimes sofridos, conduta expressamente desaprovada pelo Poder Judiciário.

“A Justiça decidiu pela condenação da mulher e a equipe policial cumpriu o mandado de prisão em via pública, em Manacapuru. Posteriormente ela foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais”, disse a delegada.

Procedimentos

A mulher foi condenada a 12 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável por omissão imprópria e está à disposição da Justiça.

