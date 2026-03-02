Os melhores

Flamengo é 3º e Palmeiras 5º no ranking da IFFHS

A IFFHS divulgou o ranking mundial de clubes referente ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025. O CR Flamengo aparece na terceira colocação, enquanto o SE Palmeiras ocupa o quinto lugar.

O topo da lista pertence ao Real Madrid, com 1.753 pontos. Em seguida, aparece o Manchester City, com 1.605. O Flamengo soma 1.536 pontos. Logo depois, surge o Paris Saint-Germain FC, com 1.470. O Palmeiras fecha o grupo principal com 1.449.

Entre os 20 primeiros colocados, há representantes de oito países. O Brasil divide com a Inglaterra o maior número de equipes nesse recorte, com quatro clubes cada. Além disso, Alemanha, Itália e Espanha têm três times cada entre os 20.

Sugestões de palavras de transição: além disso, em seguida, logo depois, por outro lado, ao todo, enquanto isso.

Europa domina o Top 50; Brasil mantém presença

No grupo dos 50 melhores, a Uefa reúne 39 equipes, contra 10 da Conmebol e uma da CAF. Ao todo, 16 países aparecem nessa faixa do ranking. A Itália lidera em número de clubes (8). Na sequência, Brasil e Inglaterra somam sete cada.

Além dos dois integrantes no Top 5, outros brasileiros figuram entre os 50 primeiros. O Clube Atlético Mineiro ocupa a 14ª posição, com 1.161,5 pontos. O Fluminense FC aparece em 18º, com 1.128.

O São Paulo FC está em 25º, com 1.031 pontos. Já o SC Corinthians Paulista figura em 38º, com 912. O SC Internacional fecha o Top 40, com 901 pontos.

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo FR ocupa a 52ª posição, com 852 pontos.

Brasil lidera entre os 100 melhores

No recorte dos 100 primeiros, a Uefa soma 69 clubes, a Conmebol 27, a CAF três e a AFC um. O Brasil é o país com mais representantes nesse grupo, com 11 equipes. A Itália tem nove, enquanto Inglaterra e Espanha contam com oito cada.

Títulos recentes de Flamengo e Palmeiras

Nos últimos cinco anos considerados, o Flamengo conquistou dez títulos: três Campeonatos Cariocas, duas Libertadores, duas Supercopas, duas Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

No mesmo período, o Palmeiras levantou oito troféus: três Campeonatos Paulistas, dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa.

Ranking de técnicos em 2024

A IFFHS também divulgou a avaliação de treinadores referente a 2024. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ficou na nona colocação. Já Filipe Luís terminou em décimo, empatado com Krunoslav Jurčić, do Pyramids FC.

A liderança entre os técnicos ficou com Luis Enrique, campeão da UEFA Champions League e da Copa Intercontinental pelo PSG.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Campo do Allianz não fica pronto, e Palmeiras mandará final em Barueri