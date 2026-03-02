Prisão

Homem de 25 anos era vizinho da vítima e confessou o crime ocorrido em 2020; prisão preventiva foi cumprida pela Depca.

Um membro de uma igreja foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta segunda-feira (02/03), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, em Manaus. O homem, de 25 anos, é investigado pelo crime de estupro de vulnerável cometido em 2020 contra uma criança que, na época, tinha apenas 5 anos.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Segundo a delegada Kássia Evangelista, o crime ocorreu enquanto a mãe da vítima realizava entregas de costura nas proximidades de sua residência.

“A criança pediu para comprar um bombom em um comércio próximo, pois conhecia o dono do estabelecimento, que era vizinho e frequentava a mesma igreja da família. Ao retornar, a menina relatou à mãe que o homem havia cometido atos libidinosos contra ela”, informou a delegada.

Na ocasião do crime, o indivíduo chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar e confessou o ato em depoimento. Entretanto, após ganhar o direito de responder em liberdade, ele deixou de comparecer às audiências judiciais. Diante da evasão, a Justiça determinou a prisão preventiva executada hoje.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Foragido por estupro de vulnerável é preso em Manaus