Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou as imagens de Anderson Ricardo Lima dos Santos, Carlos Augusto da Silva Freitas e Emanuelle Rosa Ramos dos Santos. O trio é investigado por integrar uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes milionários no estado.

A investigação é conduzida pelo 25º Distrito Integrado de Polícia (25º DIP).

Como funcionava o esquema

Segundo o delegado Leonardo Marinho, os suspeitos atuavam em uma empresa que prometia lucros elevados de forma fraudulenta, principalmente a servidores públicos. Eles utilizavam dados do Portal da Transparência para convencer as vítimas a contratar empréstimos bancários.

Os valores eram transferidos rapidamente para contas ligadas ao grupo. Para dar aparência de legalidade, firmavam contratos de cessão de crédito. Após algumas parcelas iniciais, os pagamentos eram interrompidos, causando prejuízos expressivos.

Operação Negócio Turvo

As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$ 75 milhões. No dia 24 de fevereiro, a PC-AM deflagrou a Operação Negócio Turvo, que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão e ordens de busca e apreensão.

Como denunciar

A polícia pede que informações sobre o paradeiro dos investigados sejam repassadas pelos números (92) 3667-7625 (apenas ligações), do 25º DIP; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

