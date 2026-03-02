Aprovados

Fundação Dr. Thomas oferece 80 vagas para formação profissional no primeiro semestre.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (2/3), a lista dos candidatos classificados para o curso de Cuidador da Pessoa Idosa. A formação será realizada no primeiro semestre deste ano.

A iniciativa é coordenada pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad).

80 vagas para qualificação profissional

Ao todo, o curso oferece 80 vagas. São 40 para o turno da manhã e 40 para o turno da tarde. Os candidatos classificados devem seguir as orientações do edital para garantir a matrícula.

Para confirmar a inscrição, é necessário enviar uma foto nos formatos JPG ou PNG para o e-mail informado e realizar o cadastro no portal da Espi. A aula inaugural está prevista para o dia 16 de abril.

Formação fortalece rede de proteção ao idoso

Segundo o diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas, Eduardo Lucas, o curso prepara Manaus para o crescimento da população idosa e amplia oportunidades de geração de renda.

A formação já capacitou mais de 1.300 cuidadores. Muitos atuam no mercado de trabalho e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população idosa na capital.

Onde consultar a lista

A lista completa dos classificados está disponível no site oficial da FDT (www.manaus.am.gov.br/fdt).

Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem) pelos telefones (92) 3215-6007 e (92) 98844-5609 ou pelo e-mail [email protected].

