Saúde

O investimento total ultrapassa R$ 24 milhões

A Hapvida ampliou sua rede própria com a inauguração de mais três unidades em fevereiro, a Clínica Celso Garcia, a Clínica TEA Cidade Vargas, ambas na capital paulista, e o Diagnóstico Sorocaba, no interior de São Paulo. O investimento total ultrapassa R$ 24 milhões.

Com mais de 800 unidades próprias integradas, a rede de atendimento mantém seu plano de expansão investindo em infraestrutura, tecnologia e qualificação assistencial.

“Esse movimento reforça o compromisso da Hapvida em cada vez mais oferecer aos beneficiários atendimento acessível, estrutura moderna e cuidado integrado”, afirma Cidéria Costa, vice-presidente de Operações.

Com investimento de R$ 16.457.706, a Clínica Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo, foi inaugurada no dia 23 e conta com seis pavimentos e 39 consultórios.

Entre as especialidades atendidas estão: Ginecologia Clínica, Obstetrícia/Pré-natal, Gastroenterologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Mastologia, Hematologia, Psiquiatria Infantil, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia, Angiologia, Proctologia, Urologia, Clínica Geral, Cardiologia, Pediatria e Geriatria.

A Clínica TEA Cidade Vargas, inaugurada no dia 11, contou com um investimento de R$ 5.967.119,34 e atende a diversas especialidades, entre elas aplicador ABA, Psicologia, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Terapia Nutricional e Musicoterapia.

A estrutura tem cinco andares e 18 salas de atendimento. Entre os destaques do equipamento estão a cozinha terapêutica e uma sala sensório motora.

O Diagnóstico Sorocaba foi inaugurado também no dia 11, com investimento de R$ 2.138.387.

A unidade servirá como posto de coleta eletivo e realização de exame Papanicolau, em uma estrutura com dois andares, cinco boxes de coleta, uma sala de coleta especial, uma sala de coleta ginecológica e uma sala de curva glicêmica com quatro poltronas.

Novas unidades Hapvida inauguradas em fevereiro de 2026:

Clínica Celso Garcia

Endereço: Praça Pádua Dias, 30 – Tatuapé – São Paulo

Especialidades: Ginecologia Clínica, Obstetrícia/Pré-natal, Gastroenterologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Mastologia, Hematologia, Psiquiatria Infantil, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Anestesiologia, Angiologia, Proctologia, Urologia, Clínica Geral, Cardiologia, Pediatria e Geriatria

Clínica TEA Cidade Vargas

Endereço: R. dos Comerciários, 220 – Cidade Vargas – São Paulo

Especialidades: aplicador ABA, Psicologia, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Terapia Nutricional e Musicoterapia

Diagnóstico Sorocaba

Endereço: R. Cláudio Manoel da Costa, 158 – Jardim Vergueiro, Sorocaba

Serviços: Posto de coleta eletivo e coleta de Papanicolau

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 365 clínicas médicas e 306 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

