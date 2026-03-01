Esporte

As inscrições para a Maratona Internacional de Manaus, a Maratona de Manaus Moto Honda, seguem abertas até o dia 10 de março. A prova será realizada no dia 5 de abril de 2026, com largada e chegada na Arena da Amazônia, reunindo atletas locais, nacionais e internacionais em um dos eventos mais desafiadores do calendário esportivo da região Norte. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do evento por meio do www.maratonademanaus.com.br/

Organizada pela To Goal Sports, a corrida contará com quatro distâncias: 42 km (maratona), 21 km (meia-maratona), 10 km e 5 km. A estrutura inclui pontos de hidratação distribuídos, em média, a cada 2,5 quilômetros, cinco pontos de isotônico ao longo do percurso e na chegada, três pontos de refrescância com esponjas para amenizar o calor e três pontos de alimentação.

O plano de segurança contempla seguro contra acidentes pessoais, atendimento médico com estrutura de UTI na chegada, ambulâncias e motolâncias em pontos estratégicos e mais de 60 profissionais de saúde atuando durante o evento.

A premiação ultrapassa R$ 100 mil, com valores em dinheiro, troféus para campeões gerais e por faixa etária nas provas de 42 km e 21 km, medalha Top 100 para todos os percursos, honraria Guerreiro Marupiara e medalhas para todos os concluintes. Entre os principais prêmios estão motocicletas oferecidas pela Moto Honda, patrocinadora máster da edição especial que celebra os 50 anos da marca na Amazônia e detentora dos naming rights do evento, que passa a se chamar oficialmente Maratona de Manaus Moto Honda. Na prova de 42 km, os vencedores masculino e feminino receberão uma CG 160 Titan edição 50 anos. Já os campeões dos 21 km serão premiados com uma Honda Biz. Caso um atleta local conquiste o primeiro lugar, haverá ainda premiação adicional concedida pela patrocinadora.

Além da Honda, o evento conta com patrocínio da Distribuidora Atem, com forte atuação nos setores de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, e da Água Yara, conhecida pela comercialização de água pura, com ou sem gás, e água tônica no Amazonas.

Este ano, a programação inclui ainda a Expo da Maratona, nos dias 3 e 4 de abril, no Centro de Convenções Vasco Vasques, espaço destinado à retirada de kits e à presença de expositores de nutrição, saúde, acessórios e novidades do universo esportivo.

Desde sua criação, a maratona já reuniu mais de 30 mil atletas e corredores de mais de 25 países, consolidando Manaus no circuito nacional de corridas de rua. O percurso destaca pontos emblemáticos da capital amazonense e tem como característica o desafio imposto pelo clima quente e úmido da região, exigindo preparo físico e estratégia dos participantes.

