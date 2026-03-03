Eleições 2026

Levantamento do instituto aponta empate técnico em cenários de segundo turno para a Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), em possíveis cenários de segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.

Os dados são do instituto Real Time Big Data e foram divulgados nesta terça-feira (3).

O levantamento ouviu 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Cenário: Lula x Flávio Bolsonaro

Em uma eventual disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto o senador marca 41%.

Votos em branco e nulos somam 10%. Outros 7% não souberam responder.

Nesse cenário, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

Cenário: Lula x Ratinho Junior

Já na simulação contra Ratinho Junior, Lula aparece com 43% das intenções de voto, ante 39% do governador paranaense.

Votos em branco e nulos chegam a 11%. Outros 7% não souberam responder.

Assim como no cenário anterior, a diferença também se aproxima da margem de erro.

Metodologia

Segundo o instituto, 2.000 pessoas foram entrevistadas entre 28 de fevereiro e 2 de março, em todo o território nacional.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR09353/2026.

(*) Com informações da CNN Brasil