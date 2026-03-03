O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), em possíveis cenários de segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.
Os dados são do instituto Real Time Big Data e foram divulgados nesta terça-feira (3).
O levantamento ouviu 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Cenário: Lula x Flávio Bolsonaro
Em uma eventual disputa contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto o senador marca 41%.
Votos em branco e nulos somam 10%. Outros 7% não souberam responder.
Nesse cenário, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.
Cenário: Lula x Ratinho Junior
Já na simulação contra Ratinho Junior, Lula aparece com 43% das intenções de voto, ante 39% do governador paranaense.
Votos em branco e nulos chegam a 11%. Outros 7% não souberam responder.
Assim como no cenário anterior, a diferença também se aproxima da margem de erro.
Metodologia
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR09353/2026.
Com informações da CNN Brasil