Especialista faz alerta sobre uso correto de emagrecedores. Preço deve baixar neste ano

Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025 apontam que, no Brasil, sete em cada dez pessoas têm excesso de peso (68%), o que ressalta ainda mais a importância do Dia Mundial da Obesidade, celebrado neste 4 de março. Atualmente, o tratamento mais conhecido para pessoas que querem perder peso é o uso de emagrecedores, mas especialistas alertam que o uso desses medicamentos precisa vir acompanhado de atenção redobrada.



A tendência de uso dos emagrecedores deve crescer ainda mais a partir deste ano, pois em 2026 encerra a exclusividade da patente da semaglutida, substância presente na fórmula do famoso Ozempic. Com isso, aumenta também a necessidade de uso responsável desses produtos, que podem causar complicações à saúde quando utilizados sem orientação profissional.



A obesidade é reconhecida como uma doença crônica e multifatorial, associada a doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, e não deve ser tratada apenas sob a lógica estética. Segundo o supervisor farmacêutico da rede Santo Remédio, Jhonata Vasconcelos, a popularização dos medicamentos para emagrecimento, impulsionada por redes sociais e promessas de resultados rápidos, tem levado muitas pessoas à automedicação.



“O uso desses medicamentos sem avaliação clínica pode provocar efeitos adversos importantes, como alterações cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais e até problemas psicológicos. Por isso, a orientação profissional é indispensável”, afirma.



Ele destaca que o primeiro passo para quem busca o tratamento com emagrecedores é procurar um médico que possa avaliar o quadro de saúde. Feita a indicação do medicamento, que exige receita, o paciente terá à disposição o farmacêutico em loja para tirar dúvidas sobre a posologia, efeitos colaterais e interações entre o medicamento e outras fórmulas.



Jhonata Vasconcelos também explica que o tratamento da obesidade deve ser visto como um processo contínuo, que envolve mudanças no estilo de vida, alimentação equilibrada e acompanhamento profissional. “Nenhum medicamento faz milagre sozinho. Ele é apenas uma ferramenta em um plano terapêutico maior, que precisa ser individualizado”, reforça.

Legalidade



Além da automedicação, outro problema crescente é a comercialização ilegal de medicamentos que prometem os mesmos efeitos dos emagrecedores encontrados em farmácias. O risco maior está no fato de essas fórmulas não passarem por inspeções de qualidade, além de estarem associadas a tratamentos sem acompanhamento médico.



“Quando o produto não vem de uma farmácia legalizada, não há garantia de que ele contenha o que está descrito na embalagem. Em muitos casos, são fórmulas adulteradas ou até proibidas pela Anvisa”, alerta o farmacêutico.



Ele lembra que as farmácias regularizadas são obrigadas a seguir normas rígidas de armazenamento, rastreabilidade e orientação ao paciente. “Adquirir medicamentos em estabelecimentos autorizados é uma forma de proteger a própria saúde”, pontua.

