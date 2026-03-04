Assalto

Dupla armada invade delivery na zona leste, rende funcionários e leva dinheiro e celulares.

Manaus (AM) – Câmeras de segurança registram o momento em que dois homens armados invadem uma lanchonete de delivery, na noite desta segunda-feira (3), na rua Guimarães Castanheiras, bairro Zumbi, zona leste de Manaus.

As imagens mostram a dupla entrando rapidamente no estabelecimento, que opera nos fundos de uma residência. No local, três funcionários — dois homens e uma mulher — são rendidos sob ameaça de arma de fogo.

Os trabalhadores são obrigados a se deitar no chão enquanto um dos criminosos recolhe dinheiro, celulares e objetos pessoais. O comparsa permanece na entrada, fazendo a vigilância armado. Durante a ação, os suspeitos exigem as senhas dos aparelhos roubados e vasculham o imóvel em busca de mais itens de valor.

Em determinado momento, um dos funcionários é levado para outro cômodo sob a mira da arma. Os demais continuam deitados, sem reação, enquanto o assalto segue. A abordagem é marcada por intimidação e tensão.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade dos suspeitos nem o valor total levado pela dupla. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

