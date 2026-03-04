Oriente Médio

Aeronave particular do craque do Al-Nassr pousa em Madri após voo de 7 horas

O jato particular de Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita na noite de domingo, em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. De acordo com dados de rastreamento aéreo, a aeronave partiu de Riad e pousou em Madri após cerca de sete horas de voo.

O jato é um Bombardier Global Express XRS, avaliado em aproximadamente £ 61 milhões (cerca de R$ 380 milhões), e foi personalizado para o craque. O modelo pertence ao atacante do Al-Nassr e foi adquirido após a venda de seu antigo Gulfstream G200.

O interior inclui suíte com cama de casal, área de banho independente e detalhes ligados à marca pessoal de Cristiano Ronaldo. Além disso, a aeronave exibe as iniciais “CR7” e a silhueta da tradicional comemoração do jogador ao lado da porta.

Cristiano Ronaldo vive em Riad desde o fim de 2022, quando assinou com o Al-Nassr. Aos 41 anos, ele é considerado o primeiro jogador bilionário da história do futebol. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, o atacante afirmou que o item mais valioso de sua coleção é o próprio jato.

Trajeto e detalhes do voo

Segundo o jornal inglês The Sun, o avião decolou por volta das 20h (horário local) e aterrissou pouco antes da 1h na capital espanhola. Durante o trajeto, a aeronave passou pelo espaço aéreo do Egito e pelo Mediterrâneo.

Não há confirmação se Cristiano Ronaldo, sua companheira Georgina Rodríguez ou os cinco filhos estavam a bordo. No entanto, o craque apareceu em fotos no centro de treinamento do Al-Nassr em Riad.

Na publicação no Instagram e X, o clube destacou a localização usando um emoji de “pin” e a legenda “House of Nassr”, nome do complexo esportivo onde fica o CT da equipe principal.

Contexto da viagem

O deslocamento ocorreu após relatos de ataques com drones contra o complexo diplomático dos Estados Unidos em Riad. Esse episódio integra uma sequência de confrontos envolvendo Irã, Israel e forças americanas na região.

Milhares de estrangeiros deixaram o Golfo nos últimos dias, enquanto autoridades locais reforçaram medidas de segurança em áreas estratégicas. Dessa forma, o movimento de Ronaldo se encaixa no contexto de precaução diante da escalada de tensões.

Leia mais: