Homicídio

Crime ocorreu após discussão na Zona Sul; suspeita foi presa em flagrante.

Manaus (AM) – Uma mulher matou o marido a facadas após uma discussão na tarde desta quarta-feira (4) no Beco Gelão, com acesso pela Rua Vista Alegre, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Maria Cláudia, 55 anos, foi presa em flagrante por policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A vítima era conhecida como “Cachorro”.

Segundo informações preliminares, vizinhos ouviram a briga, mas não interferiram porque as discussões eram frequentes. Após o crime, a mulher teria saído da quitinete e comentado o ocorrido com uma criança, que avisou a mãe. A informação se espalhou entre os moradores, que acionaram a polícia. Antes da chegada da viatura, Maria Cláudia tentou deixar o local, mas foi contida por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. A vítima trabalhava em um porto privado da capital. De acordo com relatos colhidos no local, a suspeita teria tentado simular um suicídio, colocando a faca na mão do companheiro para despistar as autoridades. No entanto, a cena encontrada e o histórico de conflitos entre o casal levantaram suspeitas.

Moradores afirmaram ainda que a mulher, que seria natural do Maranhão, já teria mencionado antecedentes criminais no estado de origem, mas a informação não foi confirmada oficialmente pela polícia.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Maria Cláudia foi encaminhada à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestará depoimento. A motivação do crime ainda é investigada. Ela deve passar por audiência.

