O homem de 43 anos tentou impedir a formalização da denúncia após abusar de uma criança de seis anos em Santo Antônio do Içá.

Santo Antônio do Içá (AM) – Um suspeito de estupro foi preso após seguir o pai da vítima até a delegacia para tentar impedir a denúncia do crime. O caso ocorreu nesta quarta-feira (4), quando a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), efetuou a prisão em flagrante de um homem de 43 anos.

Vizinho aproveitou ida de criança para cometer o crime

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, a vítima é uma criança de apenas seis anos. O crime aconteceu quando o pai pediu que a filha fosse até a casa do suspeito, que é vizinho da família, para buscar uma quantia em dinheiro.

Nesse momento, o homem se aproveitou da vulnerabilidade da menina. Segundo o relato da criança em escuta especial, o agressor a levou para um cômodo do imóvel, a despiu e consumou atos libidinosos antes de entregar o dinheiro e permitir que ela voltasse para casa.

Suspeito tentou convencer pai a não denunciar

Assim que retornou, a criança contou ao pai o que havia ocorrido. O responsável saiu imediatamente em direção à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Ao perceber a movimentação, o suspeito decidiu seguir o pai da vítima até a unidade policial.

“O autor, já sabendo que seria denunciado, acompanhou o pai até a delegacia na tentativa de convencê-lo a não formalizar a ocorrência, mas acabou preso em flagrante no local”, detalhou o delegado Ubiratan Farias.

Procedimentos legais e audiência de custódia

A rápida ação policial garantiu a prisão do agressor ainda dentro do período de flagrante. A vítima recebeu o atendimento necessário e o caso foi formalizado com base nos depoimentos colhidos.

O homem agora responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

