Polícia

O alvo da operação em Manaus encontra-se foragido

Foram cumpridos, nesta quarta-feira (04/03), dois mandados de prisão no município de Borba, no interior do Amazonas, e um mandado de busca e apreensão em Manaus. As ações integram a Operação Falso Advogado, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí (PC-PI), em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

As Delegacias Interativa de Polícia (DIP) de Borba e Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) foram as responsáveis por dar apoio à operação no Amazonas.

A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e invasão de dispositivos informáticos. O alvo da operação em Manaus encontra-se foragido.

No decorrer das diligências, foi apurado que os envolvidos agiam criando perfis falsos de advogados nas redes sociais, para fazer contato com suas vítimas sobre processos jurídicos, e cobravam os pagamentos pelas supostas taxas judiciais via pix.

