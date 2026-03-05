Oportunidade

Os interessados devem consultar o edital para ficarem a par de todas as informações

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) publicou o edital especial nº 003/2026, que oferece 405 vagas em cursos presenciais de Qualificação Profissional para a unidade do bairro Compensa, localizada na rua 23 de Dezembro, nº 32, zona oeste de Manaus. O edital pode ser acessado no site www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes.

As inscrições on-line, para esta oportunidade exclusiva, ocorrem das 7h até as 23h59 de segunda-feira (09/03). O processo será realizado inteiramente on-line através do novo portal de inscrições do órgão (inscricao.cetam.am.gov.br).

As 405 vagas são voltadas para cursos de curta duração e estão divididas em 15 cursos. A lista inclui formações em áreas de alta empregabilidade, como Inspetor de Qualidade, Eletricidade Básica entre outros. Também estão sendo ofertados cursos voltados ao cuidado e inclusão, como Auxiliar em Terapia ABA para Autismo. Assim como em todos os certames do Cetam, não há taxa de inscrição, mensalidade ou custos com certificação.

A nova unidade da Compensa faz parte do plano de investimentos em infraestrutura da gestão Wilson Lima, que visa facilitar o acesso da população à Educação Profissional e Tecnológica.

“A chegada do Cetam à Compensa atende a um anseio antigo da comunidade e reforça nosso compromisso de levar qualificação para dentro dos bairros, gerando oportunidade real de renda para as famílias”, destaca o diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque.

Os interessados devem consultar o edital para ficarem a par de todas as informações.

Leia mais

VÍDEO: Suspeito é preso após agredir mulher durante assalto em Manaus

Preços dos ovos sobem no início de 2026 e impactam consumidores

