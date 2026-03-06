Ambiente escolar

A pesquisa analisa como as escolas incorporaram a regra à rotina, as estratégias adotadas para aplicá-la

O Ministério da Educação (MEC) iniciou uma pesquisa nacional para avaliar o primeiro ano de vigência da lei que regula o uso de celulares nas escolas de educação básica. O estudo é conduzido pela Secretaria de Educação Básica (SEB), em parceria com o Inep e o Instituto Alana.

Para garantir representatividade, o Inep selecionou por sorteio 8.189 escolas públicas e privadas em todo o país. Em cada instituição participam um diretor, um coordenador pedagógico e dois professores, que respondem questionários sobre a implementação da norma.

Sancionada em janeiro de 2025, a lei estabelece limites para o uso de celulares para fins não pedagógicos no ambiente escolar. O uso dos aparelhos continua permitido em atividades pedagógicas, situações de acessibilidade, inclusão, saúde ou garantia de direitos.

A pesquisa analisa como as escolas incorporaram a regra à rotina, as estratégias adotadas para aplicá-la e possíveis mudanças na atenção dos estudantes, na socialização e no clima escolar.

As respostas são sigilosas e os resultados serão divulgados de forma consolidada em um relatório técnico que apoiará futuras decisões do MEC sobre a política educacional.

