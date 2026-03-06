Homem é preso por tentar matar jovem com terçado e agredir a própria mãe em Manacapuru

Polícia

Suspeito também descumpriu medida protetiva contra a ex-mulher e fez ameaças de morte

Um homem de 29 anos foi preso após tentar matar um jovem com golpes de terçado, agredir a própria mãe e ameaçar a ex-mulher em Manacapuru, no interior do Amazonas. Os crimes aconteceram na quinta-feira (05/06), no bairro Novo Manacá.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o suspeito foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, dano, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além de descumprimento de medida protetiva.

Foto: Lyandra Peres/ PC-AM

Segundo a delegada Joyce Coelho, a confusão começou pela manhã, quando o homem foi até a casa da própria mãe, de 67 anos, localizada na estrada da Estramar, e iniciou uma discussão por motivo considerado fútil.

“Em depoimento, a vítima relatou que o homem a empurrou e a enforcou. Em seguida, bastante alterado, ele desferiu um soco contra a televisão da residência, quebrando o aparelho, e passou a ameaçar matar a mãe e outras pessoas que estavam no local”, disse a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, a idosa contou que o filho é usuário de drogas e que as agressões são frequentes. Ela relatou também que, em dezembro de 2025, já havia sido agredida com tapas e ameaçada com uma arma de fogo.

Durante a ocorrência, os policiais também descobriram que o suspeito descumpriu uma medida protetiva de urgência concedida à ex-mulher, de 36 anos.

“Ainda na quinta-feira, o homem foi a procura da vítima e proferiu diversas ofensas e ameaças de morte. A mulher relatou que não é a primeira vez que sofre ameaças e agressões por parte do individuo”, afirmou a delegada.

Além das agressões contra familiares, o homem também atacou um jovem de 19 anos que estava nas proximidades da residência. Ele foi atingido na cabeça e nos punhos enquanto tentava se defender dos golpes de terçado.

“O jovem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico em razão da gravidade das lesões. Testemunhas relataram que o autor aparentava estar sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes e que a agressão pode ter sido motivada por ciúmes excessivo em relação à ex-companheira, que é vizinha da vítima”, mencionou a delegada.

Prisão

Após cometer os crimes, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia no bairro Morada do Sol, também em Manacapuru.

Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Segundo o delegado John Castilho, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicar onde o homem estava escondido.

“O indivíduo foi encontrado no quintal da residência de familiares, onde recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis”, disse o delegado.

O homem foi encaminhado a uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Fraude milionária no Amazonas vira alvo de operação da PF

Caminhão carregado de paletes tomba e atinge casas e veículos em Manaus