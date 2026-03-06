Teatro Amazonas

Espetáculo une João Carlos Martins e Gabriel Chalita em diálogo entre música e literatura

Manaus será palco da estreia nacional do espetáculo O Pianista e o Poeta. O evento reúne o maestro João Carlos Martins e o escritor Gabriel Chalita, sob a direção artística de Jorge Takla. A apresentação acontece 13 de março, no icônico Teatro Amazonas, e integra as comemorações pelos 72 anos da Fecomércio Amazonas.

Além disso, a estreia marca o início da turnê nacional, que seguirá para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Música e literatura em diálogo sensível

“O Pianista e o Poeta” propõe um diálogo sensível e profundo entre duas linguagens universais: a música e a palavra.

No palco, João Carlos Martins interpreta obras de grandes compositores, como Bach, Chopin, Beethoven, Schubert, Morricone, Khachaturian e Ginastera. Enquanto isso, Gabriel Chalita conduz o público por textos de autores que atravessam gerações, incluindo Cora Coralina, Simone de Beauvoir, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Adélia Prado, João Cabral de Melo Neto e Manoel de Barros.

O espetáculo, com 50 minutos de duração, combina música ao vivo, interpretação literária e imagens históricas da trajetória de João Carlos Martins. Assim, amplia o sentido de memória, permanência e transformação pela arte.

Além disso, o público é convidado a revisitar a beleza como elemento essencial, capaz de atravessar gerações, despertar emoções e promover reflexão em tempos de incerteza.

Trajetórias que emocionam

Reconhecido internacionalmente, João Carlos Martins construiu uma das mais emblemáticas trajetórias da música brasileira. Pianista prodígio, apresentou-se em palcos como Carnegie Hall e Lincoln Center. Depois de enfrentar desafios físicos que o afastaram do piano, reinventou-se como maestro. Hoje, é símbolo de superação e dedicação à música.

Por sua vez, Gabriel Chalita é escritor e professor universitário, além de membro da Academia Paulista de Letras. Autor de mais de 90 livros e com 12 milhões de exemplares vendidos, Chalita une filosofia, educação e sensibilidade humana em textos que dialogam profundamente com o público.

A direção artística é assinada por Jorge Takla, renomado no teatro e na ópera, com mais de cem produções realizadas no Brasil e no exterior.

Celebração dos 72 anos da Fecomércio Amazonas

A escolha de Manaus para a estreia reforça o papel da Fecomércio Amazonas como incentivadora da cultura. Além disso, ao celebrar 72 anos de atuação em defesa do comércio de bens, serviços e turismo, a entidade promove um espetáculo que reafirma a arte como espaço de conhecimento, acolhimento e transformação.

Leia mais: