carreira musical

Cardiologista de formação, artista constrói carreira musical autoral e independente em Manaus

A cantora e compositora manauara Samantha Carvalho simboliza o protagonismo feminino e a força de mulheres que reinventam suas trajetórias. Médica cardiologista formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) há mais de duas décadas, Samantha descobriu na arte um novo caminho de expressão após os 40 anos. Hoje, ela consolida uma carreira musical marcada por dedicação, estudo e produção independente.

“Depois dos 40 que me descobri artista. Nunca procurei isso diretamente, mas ao longo desses últimos sete anos fui desenvolvendo minhas aptidões, estudando canto, teatro e dança e participando de apresentações a convite de colegas. Hoje estou totalmente dedicada à construção dessa trajetória artística e à produção independente do meu próprio material”, revela a artista.

O processo pessoal de descoberta rapidamente se transformou em uma jornada artística. Ao longo de sete anos, Samantha estudou canto, teatro e dança. Além disso, passou a integrar projetos musicais, participar de apresentações e desenvolver repertório próprio, que combina música regional, MPB e pop rock internacional, mesclando releituras de clássicos com composições autorais.

Momentos marcantes no palco

Um dos pontos altos da carreira ocorreu em 2022, quando Samantha subiu ao palco do Teatro Amazonas, a convite do maestro Adelson Santos, que também apoiou sua formação artística.

Desde então, ela ampliou sua presença em palcos e projetos culturais de Manaus. Além de shows autorais, participou de espetáculos coletivos e experiências em canto coral em espaços como o Teatro Amazonas e o Teatro da Instalação.

Nos últimos anos, Samantha investiu na criação de músicas próprias e em participação em festivais. Em 2025, estreou como compositora no Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani). Isso reforçou sua identidade autoral dentro da cena musical regional.

Outra vertente importante em sua trajetória é o samba. Nos últimos dois anos, Samantha integrou a ala musical da escola de samba Unidos do Alvorada, fortalecendo sua conexão com o gênero e com a tradição carnavalesca de Manaus.

Versatilidade: entre medicina, maternidade e música

Conciliando medicina, maternidade e carreira musical, Samantha resume sua rotina com bom humor:

“Me virando nos 30”.

Casada e mãe de dois filhos, ela aposta em projetos autorais e produção independente de conteúdo musical e audiovisual. Além disso, mantém dedicação à saúde e à arte, equilibrando todas as responsabilidades.

Protagonismo feminino em destaque

Neste Dia Internacional da Mulher, a trajetória de Samantha Carvalho simboliza a coragem de mulheres que encontram novos caminhos e transformam talentos em novas oportunidades.

“A trajetória representa muitas mulheres que se reinventam e buscam novas formas de expressão e realização pessoal”, destaca a artista.

Sobre Samantha Carvalho

Cantora e compositora manauara, Samantha Carvalho desenvolve repertório que une música brasileira, referências internacionais e composições autorais com identidade amazônica. Formada em canto e piano, a artista alia técnica vocal, sensibilidade e presença de palco, criando conexões diretas com o público.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: