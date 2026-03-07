Milena foi o Anjo da semana no BBB 26 e decidiu causar ao colocar o líder Jonas no Monstro. Com isso, o veterano saiu do vip e foi direto para a xepa, além de ter perdido 300 estalecas.
“Jonas… Eu sou tão insuportável, que vou te dar esse presente”, disparou ela.
Vale lembrar que no programa ao vivo deste sábado (7/3), Anjo e Monstro vão entrar em consenso para emparedar uma pessoa. Além de Jonas, Cowboy também é líder. Os dois venceram a prova de resistência da última quinta-feira (5/3) e vão tomar todas as decisões nesta semana em conjunto.
Nas redes sociais, a atitude de Milena repercutiu. “Jonas ficou mil horas na resistência, ganhou uma briga com a Gabi por colocar a Solange para cozinhar, foi para o monstro, para a xepa”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter. “Jonas foi para o quarto do líder e a voz mandou ele sair. Vão tirar todos os lanchinhos né. Lembro que quando o líder pega monstro não pode ter comida no quarto do líder”, analisou outra.
