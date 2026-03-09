Um motorista ficou preso às ferragens após um grave acidente na noite deste domingo (08/03), na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que policiais tentam acessar o interior do carro para socorrer a vítima, que ficou presa dentro do veículo devido à lataria retorcida após a colisão.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar o trabalho de desencarceramento e retirar o motorista das ferragens.
Após ser retirado do veículo, o homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da capital. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC/AM).
Veja vídeo:
Motorista fica preso às ferragens após grave acidente na avenida Torquato Tapajós, em Manaus pic.twitter.com/T6vzOr7GV9— Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 9, 2026
