Carro ficou destruído

A vítima foi encaminhada ao hospital

Um motorista ficou preso às ferragens após um grave acidente na noite deste domingo (08/03), na avenida Torquato Tapajós, na zona Norte de Manaus.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que policiais tentam acessar o interior do carro para socorrer a vítima, que ficou presa dentro do veículo devido à lataria retorcida após a colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para realizar o trabalho de desencarceramento e retirar o motorista das ferragens.

Após ser retirado do veículo, o homem recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da capital. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC/AM).

Veja vídeo:

Motorista fica preso às ferragens após grave acidente na avenida Torquato Tapajós, em Manaus pic.twitter.com/T6vzOr7GV9 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 9, 2026

Leia mais

Amazonas dobra apreensões de drogas no primeiro bimestre de 2026, diz SSP

Mulher é morta a facadas pelo marido após suposta traição em Carauari