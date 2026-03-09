Polícia

O crescimento representa um aumento do dobro de apreensões em comparação com o ano anterior

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a apreensão de mais de 14 toneladas de entorpecentes, durante o primeiro bimestre deste ano. O montante equivale ao dobro de toda a droga apreendida no mesmo período de 2025.

Conforme o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) da SSP-AM, nos dois primeiros meses deste ano, foram retiradas de circulação, ao todo, cerca de 12,08 toneladas de maconha e mais de 2,1 toneladas de cocaína. O crescimento representa um aumento do dobro de apreensões em comparação com o ano anterior.

PMAM com ações ostensivas

A Polícia Militar tem realizado um trabalho ostensivo e repressivo que culminou no aumento exponencial apreensão de entorpecentes nos dois primeiros meses do ano.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou as ações da corporação e a integração com as Forças de Segurança estadual e Polícia Federal. Com as operações, a PMAM apreendeu, só no mês de fevereiro, 10,6 toneladas de entorpecentes.

“A Polícia Militar do Amazonas vem atuando nos últimos anos de forma estratégica e com informações de inteligência para combater a criminalidade, em especial o tráfico de narcotráfico. Com os investimentos do governo em equipamentos e convocação de mais efetivo para a instituição, estamos conseguindo bater cada vez mais recordes de material ilícito tirado de circulação”, disse o comandante-geral.

PC-AM intensifica investigações

A partir de investigações e do trabalho de inteligência, a Polícia Civil também atuou para o crescimento destes números, com operações coordenadas de combate ao tráfico de drogas. Entre os destaques está uma ação deflagrada na capital pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), que resultou na apreensão de uma tonelada de maconha do tipo skunk.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres destacou que além de atuar nas apreensões, as investigações desarticularam grupos criminosos especializados no uso do capital extraído a partir da venda dos entorpecentes. Ele ressaltou que a unidade tem atuado de forma estratégica, com análise de dados, monitoramento de rotas e integração com forças estaduais e federais.

“Esse trabalho tem permitido identificar e desarticular organizações criminosas de maneira mais eficiente. Em 2025, apreendemos 19 toneladas de entorpecentes, causando um prejuízo estimado em R$ 725 milhões ao crime organizado. Esses números demonstram que estamos avançando no enfrentamento ao tráfico e reafirmam o compromisso da PC-AM com a segurança da população”, afirmou Torres.

