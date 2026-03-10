Acidente

Jovem de 20 anos foi socorrido em estado grave após acidente com ônibus da linha 042, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.

O jovem Vitor Gabriel Moura da Silva, de 20 anos, morreu após um grave acidente de trânsito registrado na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona Morte de Manaus. A ocorrência envolveu a motocicleta conduzida pela vítima e um ônibus do transporte coletivo que faz a rota da linha 042.

Conforme relatos de testemunhas, o coletivo realizava uma manobra para acessar o Conjunto Cidadão Santos quando a motocicleta acabou colidindo com a lateral do ônibus. O impacto foi forte e o condutor da moto foi lançado ao chão.

Após a batida, o jovem ficou desacordado e apresentava ferimentos graves. Pessoas que estavam no local relataram que ele possivelmente sofreu fraturas, além de lesões no rosto e na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro. Vitor recebeu atendimento ainda na avenida e, em seguida, foi levado em estado crítico para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da capital, mas não resistiu aos ferimentos.

A motocicleta ficou bastante danificada, principalmente na parte dianteira. Marcas da colisão também ficaram espalhadas pela pista após o acidente.

Policiais militares estiveram no local para controlar o tráfego na avenida, que precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.

