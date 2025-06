Amazonas é contemplado com novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (30), Manaus será beneficiada com 160 novas unidades habitacionais

O estado do Amazonas foi incluído em mais uma etapa do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (30), Manaus será beneficiada com 160 novas unidades habitacionais, parte das 4.667 moradias autorizadas para contratação em 16 estados brasileiros.

As casas fazem parte das linhas de atendimento Entidades, Rural e Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Ao todo, mais de 18 mil pessoas devem ser beneficiadas com essa nova etapa do programa habitacional, que visa atender famílias de baixa renda com moradia digna.

Minha Casa, Minha Vida – Entidades

Das 4.667 moradias, 3.792 estão inseridas na modalidade Entidades, voltada para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640, organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. As 160 unidades destinadas ao Amazonas estão enquadradas nessa categoria e serão construídas em Manaus.

Além do Amazonas, outros estados da região Norte também foram contemplados, como o Pará, com 294 moradias distribuídas entre os municípios de Ananindeua, Benevides e Palestina do Pará, e o Tocantins, com 50 unidades em Itapiratins.

Balanço nacional

De 2023 a 2025, já foram selecionadas 49,4 mil unidades habitacionais dentro da linha Entidades em todo o país. A iniciativa do Ministério das Cidades tem como objetivo ampliar o acesso à moradia adequada para a população de baixa renda, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Na linha Rural, 331 casas foram autorizadas, enquanto outras 544 unidades serão construídas por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) em Porto Alegre (RS), dentro do projeto de reconstrução após as enchentes no estado.

