Silvio seria deficiente visual e estava a caminho do hospital

Silvio Freitas, de 48 anos, morreu atropelado na manhã desta terça-feira (10/03) e um outro homem, identificado apenas como Gideão, ficou ferido, na avenida da Floresta, no conjunto Vivenda Verde, bairro Tarumã Açu, na zona Oeste de Manaus. O motorista de um carro, modelo Gol, fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações preliminares, as vítimas estavam tentando atravessar a rua, por volta das 05h, quando foram atingidas pelo veículo. Silvio seria deficiente visual e estava a caminho do hospital quando foi atropelado.

Os dois homens foram arremessados na rua, no entanto, Silvio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Gideão ficou gravemente ferido e foi socorrido para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista ainda não foi identificado e fugiu do local. O trecho da avenida ficou interditado para o trabalho de resgate das vítimas, o que provocou uma lentidão no trânsito. O caso será investigado.

