Câmeras de segurança registraram o momento da ação criminosa

Três criminosos armados invadiram um mercadinho e roubaram dinheiro do caixa na noite de segunda-feira (09/03), no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Toda a ação foi registrada por câmeras de vigilância do estabelecimento.

O crime aconteceu por volta das 20h30, na rua Edson Vieira Alves. Nas imagens, é possível ver quando dois homens e uma mulher entram no local e anunciam o assalto, ameaçando as pessoas que estavam no estabelecimento.

Durante a ação, um dos suspeitos chega a agredir um funcionário com uma coronhada na cabeça. Após o golpe, a vítima cai ao lado da operadora de caixa enquanto os criminosos continuam recolhendo dinheiro e outros pertences do comércio.

Segundo informações, os suspeitos chegaram ao local em um carro branco, modelo Voyage. Após o crime, eles deixaram o comércio e fugiram utilizando o mesmo veículo.

Policiais militares foram acionados e estiveram no estabelecimento para atender a ocorrência. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar e prender os envolvidos no assalto.

Quem tiver informações sobre a identidade ou o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

