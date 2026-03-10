Cobrança

Indignado com pênalti inexistente em Manaus FC x RPE Parintins, Mitoso exige ação da FAF.

Manaus (AM) – O vereador Luis Mitoso (MDB) cobrou, na segunda-feira (9), providências imediatas em relação ao erro de arbitragem durante o jogo Manaus FC x RPE Parintins, válido pelas semifinais do Campeonato Amazonense 2026. O árbitro Leonardo Chaul assinalou um pênalti inexistente, mantendo a decisão mesmo após ser alertado, o que interferiu diretamente no resultado da partida e na eliminação do Manaus FC.

Cobrança do vereador

“O árbitro Leonardo Chaul foi alertado pelo seu próprio bandeirinha e pelo quarto árbitro sobre o erro, mas insistiu na decisão equivocada. Isso nos dá margem a supor que interesses externos foram considerados”, afirmou Mitoso.

O vereador destacou ainda que a Federação Amazonense de Futebol (FAF) apenas afastou o árbitro e o encaminhou a um curso de reciclagem, sem medidas mais rigorosas. Leonardo Chaul atuou menos de 24h depois no mesmo estádio como 4º árbitro no Campeonato Brasileiro Feminino, entre Tarumã e Corinthians.

Indignação e impunidade

“Se nada for feito pelo presidente da FAF, Ednailson Rozenha, a mensagem será clara: o erro compensa e ninguém será responsabilizado. O futebol amazonense continuará pagando o preço”, declarou Mitoso.

Próximas medidas

Como presidente da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Manaus, Mitoso anunciou que convocará uma reunião nos próximos dias para analisar o caso e buscar providências cabíveis, garantindo que o erro seja reparado de forma exemplar.

