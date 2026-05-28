A restituição do Imposto de Renda deve ser usada principalmente para reorganização financeira dos brasileiros neste ano, como aponta pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box. Entre os contribuintes com valor a receber, 36% pretendem usar a quantia para quitar dívidas, enquanto 31% planejam guardar o dinheiro e 29% devem investir.
O comportamento acontece em um momento em que o país registra um número recorde de inadimplentes em sua série histórica: segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa de abril, mais de 83 milhões de brasileiros estão negativados, o equivalente à metade da população adulta do país.
Levantamento
Além da intenção de usar a restituição para sair do vermelho, o levantamento mostra que 45% dos brasileiros já recorreram ao valor recebido em anos anteriores para reorganizar a vida financeira e quitar pendências.
“O brasileiro está cada vez mais consciente sobre a importância de aproveitar recursos extras para recuperar o equilíbrio financeiro. A restituição do Imposto de Renda acaba funcionando como uma oportunidade para negociar dívidas, limpar o nome e reorganizar o orçamento”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.
Neste ano, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda vai até 29 de maio. Já os pagamentos da restituição serão realizados em quatro lotes, entre maio e agosto, com o primeiro depósito previsto também para sexta-feira (29). Os demais lotes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto, seguindo o calendário divulgado pela Receita Federal.
Para conferir mais informações, acesse: https://www.serasa.com.br/blog/restituicao-imposto-de-renda/
Descontos para conter endividamento
O cenário reforça a busca dos consumidores por alternativas que ajudem a recuperar o controle das finanças. Dados da pesquisa mostram ainda que 28% consideram a restituição importante para equilibrar o orçamento e 25% utilizam esse recurso como ferramenta de planejamento financeiro.
Para quem pretende direcionar a restituição ao pagamento de dívidas, a Serasa ampliou as oportunidades de negociação por meio de ofertas especiais disponíveis em sua plataforma. A ação reúne condições do Novo Desenrola Brasil e disponibiliza mais de 34 milhões de ofertas com cupons de desconto adicionais para consumidores inadimplentes em diversos segmentos.
Ao todo, 11,6 milhões de brasileiros podem acessar cupons extras de até R$500 para acordos realizados à vista via Pix ou boleto no site e aplicativo da Serasa, somando os abatimentos já oferecidos pelas empresas parceiras.
Como usar os cupons para negociar minhas dívidas com mais descontos na Serasa?
- Acesse o site ou o aplicativo da Serasa.
- Faça login com CPF e senha.
- Clique em Negociar dívidas.
- Veja qual oferta possui cupom disponível e clique em Negociar agora.
- Escolha a opção de pagamento à vista, por Pix ou boleto.
- Selecione a data de vencimento desejada.
- Na área de confirmação do acordo, ative a opção “Adicionar cupom”.
- Depois, clique em Fechar acordo e realize o pagamento com desconto.
Metodologia
Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box, com coleta entre 03 e 09 de março de 2026, ouvindo 1.349 entrevistados. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.
Sobre a Serasa
Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.
(*) Com informações da assessoria
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