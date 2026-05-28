Pesquisa

Movimento acontece em meio ao avanço da inadimplência no país, que já atinge 83 milhões de brasileiros

A restituição do Imposto de Renda deve ser usada principalmente para reorganização financeira dos brasileiros neste ano, como aponta pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box. Entre os contribuintes com valor a receber, 36% pretendem usar a quantia para quitar dívidas, enquanto 31% planejam guardar o dinheiro e 29% devem investir.

O comportamento acontece em um momento em que o país registra um número recorde de inadimplentes em sua série histórica: segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa de abril, mais de 83 milhões de brasileiros estão negativados, o equivalente à metade da população adulta do país.

Levantamento

Além da intenção de usar a restituição para sair do vermelho, o levantamento mostra que 45% dos brasileiros já recorreram ao valor recebido em anos anteriores para reorganizar a vida financeira e quitar pendências.

“O brasileiro está cada vez mais consciente sobre a importância de aproveitar recursos extras para recuperar o equilíbrio financeiro. A restituição do Imposto de Renda acaba funcionando como uma oportunidade para negociar dívidas, limpar o nome e reorganizar o orçamento”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa.

Neste ano, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda vai até 29 de maio. Já os pagamentos da restituição serão realizados em quatro lotes, entre maio e agosto, com o primeiro depósito previsto também para sexta-feira (29). Os demais lotes serão pagos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto, seguindo o calendário divulgado pela Receita Federal.

Para conferir mais informações, acesse: https://www.serasa.com.br/blog/restituicao-imposto-de-renda/

Descontos para conter endividamento

O cenário reforça a busca dos consumidores por alternativas que ajudem a recuperar o controle das finanças. Dados da pesquisa mostram ainda que 28% consideram a restituição importante para equilibrar o orçamento e 25% utilizam esse recurso como ferramenta de planejamento financeiro.

Para quem pretende direcionar a restituição ao pagamento de dívidas, a Serasa ampliou as oportunidades de negociação por meio de ofertas especiais disponíveis em sua plataforma. A ação reúne condições do Novo Desenrola Brasil e disponibiliza mais de 34 milhões de ofertas com cupons de desconto adicionais para consumidores inadimplentes em diversos segmentos.

Ao todo, 11,6 milhões de brasileiros podem acessar cupons extras de até R$500 para acordos realizados à vista via Pix ou boleto no site e aplicativo da Serasa, somando os abatimentos já oferecidos pelas empresas parceiras.

Como usar os cupons para negociar minhas dívidas com mais descontos na Serasa?

Acesse o site ou o aplicativo da Serasa. Faça login com CPF e senha. Clique em Negociar dívidas. Veja qual oferta possui cupom disponível e clique em Negociar agora. Escolha a opção de pagamento à vista, por Pix ou boleto. Selecione a data de vencimento desejada. Na área de confirmação do acordo, ative a opção “Adicionar cupom”. Depois, clique em Fechar acordo e realize o pagamento com desconto.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box, com coleta entre 03 e 09 de março de 2026, ouvindo 1.349 entrevistados. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

(*) Com informações da assessoria

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