Execução

Suspeitos estariam envolvidos em acerto de contas ligado ao tráfico de drogas.

Careiro (AM) – Três homens, de 25, 29 e 32 anos, foram presos em Careiro (a 88 km de Manaus) suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 55 anos. O crime ocorreu no bairro Nova Esperança, dentro da residência da vítima, que foi executada com 63 disparos de arma de fogo, na madrugada de domingo (08/03). A prisão contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Execução violenta dentro de casa

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), o crime possivelmente se relaciona a acerto de contas ligado ao tráfico de drogas, motivando a rápida atuação das equipes policiais.

“Foi uma execução violenta, e nossas equipes iniciaram imediatamente as diligências para colocar os criminosos atrás das grades”, afirmou Mavignier.

Detalhes da ação criminosa

De acordo com o delegado Caio César, da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), cinco indivíduos invadiram a casa da vítima: quatro encapuzados e um de rosto descoberto. Eles retiraram a esposa da vítima e um sobrinho de 17 anos, que foi espancado durante a ação, antes de fugirem.

As diligências identificaram a placa do veículo usado no crime, produto de um roubo ocorrido em Manaus na sexta-feira (06/03). A PRF abordou o carro próximo a uma balsa com destino à capital, prendendo três dos cinco envolvidos durante a tentativa de fuga.

Prisão e motivação

Os suspeitos foram reconhecidos por testemunhas como autores do homicídio. Investigações apontam que dois respondem por tráfico de drogas, e a vítima também tinha condenação anterior pelo mesmo crime, respondendo em liberdade.

Os três homens responderão por homicídio qualificado e permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer todos os detalhes do crime.

