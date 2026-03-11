Polícia

Suspeito foi capturado na rua Cabreúva, no bairro Viver Melhor II

João Victor, de 18 anos, foi preso após tentar fugir com porções de maconha na noite de terça-feira (10/03), no bairro Viver Melhor II, na zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o suspeito estava na rua Cabreúva, por volta das 21h45, vendendo drogas quando percebeu a aproximação de uma viatura. Ao notar a presença do patrulhamento, ele tentou fugir a pé.

Os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançar João Victor poucos metros depois. Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 100 gramas de uma substância semelhante à maconha, dividida em aproximadamente 30 porções prontas para venda.

Após a detenção, o homem foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

