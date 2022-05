Flamengo leva gol no fim e empata com o Ceará em jogo com polêmica

Da reclamação de um pênalti a favor a um gol sofrido no fim. O Flamengo amargou um duro golpe e empatou com o Ceará por 2 a 2, neste sábado, no Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando vencia por 2 a 1, já na reta final do jogo, Gabigol foi tocado na área, mas a arbitragem não deu a penalidade. Aos 45, Nino Paraíba deixou tudo igual.

O Flamengo agora amarga uma sequência de quatro jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro (são duas derrotas e dois empates). Com seis pontos, o clube carioca está na 14ª colocação. A pressão vai aumentar no Fla. Além das críticas ao trabalho do técnico Paulo Sousa, a diretoria vem sendo questionada, especialmente o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz. O Ceará, com quatro pontos, está em 17º lugar.

*Com informações do Gazeta Esportiva