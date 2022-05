Flamengo empata na Argentina e segue líder do grupo H

Flamengo se aproximou da classificação na Libertadores, nesta quarta-feira (4), ao empatar por 2 a 2 com o Talleres-ARG, na Argentina. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a dez pontos, na liderança do grupo H.

Os cariocas podem se garantir nas oitavas de final caso o Sporting Cristal-PER vença a Universidad Católica-CHI nesta noite. Já os argentinos, com sete, seguem na vice-liderança da chave.

O Talleres foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar após gol contra de Willian Arão. Na etapa final, o Flamengo empatou com Arrascaeta, mas viu os donos da casa marcarem o segundo, com Santos. Só que Pedro empatou novamente para os rubro-negros.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe a Universidad Católica-CHI, no dia 17 de maio. No mesmo dia, o Talleres viaja para encarar o Sporting Cristal-PER.

O jogo

O Flamengo até tentou ser ofensivo no início da partida. Só que o Talleres aproveitou os espaços e criou a primeira boa chance, aos 16 minutos. Catalán aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Santos.

Os rubro-negros erravam muitos passes no setor ofensivo e não levavam perigo. O Talleres chegava com mais qualidade, mas parava na boa marcação da zaga carioca. No entanto, os donos da casa abriram um placar em erro do Flamengo, aos 33 minutos. Willian Arão tentou cortar cruzamento, mas acabou encobrindo Santos.

O revés fez o Flamengo aumentar a intensidade. Os rubro-negros chegaram a mandar uma bola para a rede, com Bruno Henrique. Só que o lance foi anulado por impedimento de Gabigol no lance. O Talleres tratou de segurar a vantagem e foi para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais intensidade e conseguiu o empate aos quatro minutos. Arrascaeta chutou da entrada da área e acertou o ângulo de Herrera.

Desta vez, o Talleres que mudou de atitude após sofrer o empate. Os donos da casa passaram a pressionar os rubro-negros e chegaram ao segundo gol, aos 11 minutos. Godoy tocou para Santos, em posição duvidosa, na área e o atacante finalizou sem chance para o goleiro carioca.

O gol foi sentido pelo Flamengo, que viu o Talleres seguir melhor em campo. O técnico Paulo Sousa mudou a equipe e as substituições surtiram efeito aos 23 minutos. Gabigol tocou para Pedro na área e o atacante tocou com categoria na saída do goleiro.

A partir daí, o confronto ficou aberto. As duas equipes buscaram o gol da vitória, sem sucesso. O Flamengo chegou mais próximo ao terceiro, mas o goleiro Herrera salvou os argentinos em chute de Lázaro. Assim, ambos tiveram que se contentar com a igualdade.

Próximo jogo

Agora, o Mengão volta a pensar no Campeonato Brasileiro, e joga no domingo (8), contra o rival Botafogo, a quinta rodada do torneio. Com cinco pontos na tabela, o Flamengo vai disputar o clássico longo do Rio de Janeiro devido à manutenção no gramado do Maracanã. O duelo será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com promessa de casa cheia.

*Gazeta Esportiva

