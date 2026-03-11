Polícia Civil

Gelson Ramos da Silva responde também por homicídios outros crimes, tendo sido preso em várias ocasiões.

Manaus (AM) – Uma operação das Forças de Segurança resultou na prisão de Gelson Ramos da Silva, 42 anos, conhecido como “Sombra”, apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (11) e foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Além de “Sombra”, também foram presos Ideilson Martins Alves, 46, e Cilas Libório Amazonas, 36.

Operação teve como alvo grupo criminoso

Durante coletiva de imprensa, o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, informou que a operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso que tentava se instalar e dominar o tráfico de drogas na região.

Segundo ele, os suspeitos também estariam intimidando moradores do bairro.

Investigações começaram após denúncias

As investigações começaram em janeiro deste ano e foram conduzidas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

O trabalho policial teve início após denúncias feitas pelos canais 181 e 190, além de relatos de moradores da área.

De acordo com a polícia, o monitoramento conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar permitiu aprofundar as investigações sobre a atuação da organização criminosa.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, além de uma prisão em flagrante.

Ao todo, os policiais apreenderam quatro armas de fogo.

Estrutura do tráfico na região

Conforme o relatório policial, “Sombra” seria o principal responsável pela organização do tráfico na área. Ele contaria com apoio de outros integrantes que atuavam na venda de drogas e na logística da atividade criminosa.

A polícia identificou intensa movimentação típica do comércio de entorpecentes no local, além da presença de “olheiros” que monitoravam a chegada de viaturas policiais.

Mandados foram cumpridos em oito endereços

Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em oito imóveis ligados aos investigados.

Os locais seriam utilizados para armazenamento, fracionamento e comercialização de drogas.

Também foi autorizada a apreensão de celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos, que serão analisados pela perícia para identificar possíveis provas do esquema criminoso.

Suspeito possui histórico de crimes

Segundo o capitão Isaías Souza, comandante da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Gelson Ramos da Silva possui histórico de homicídios e tráfico de drogas.

Ele também seria conhecido pela forma violenta com que lidava com vítimas e até mesmo com outros traficantes, principalmente em casos relacionados a dívidas.

Um dos presos também costumava ameaçar moradores da comunidade, especialmente aqueles que colaboravam com denúncias à polícia.

Prisão ocorreu em base do tráfico

O terceiro suspeito foi localizado dentro de uma base do tráfico, conhecida como “Beco do Sombra”, na área investigada.

De acordo com o capitão Isaías Souza, um dos envolvidos chegou a ameaçar a família de um aluno da Polícia Militar em formação, após os familiares ajudarem a polícia com denúncias.

O comandante destacou que a integração entre as forças de segurança foi essencial para o sucesso da operação.

“Essa parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil garante mais segurança e tranquilidade para a comunidade e para a população do Estado”, afirmou.

Leia mais:

Homem é preso em Manaus após matar amigo durante briga por cigarro