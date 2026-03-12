Dois homens foram presos após tentarem fugir para uma área de mata com uma bolsa recheada de drogas no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste de Manaus, na quarta-feira (11/03).
A prisão aconteceu durante um motopatrulhamento tático das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Segundo a polícia, os agentes patrulhavam a rua Flor de Reis quando perceberam um grupo de homens em atitude suspeita.
Ao notar a aproximação dos policiais, os suspeitos correram em direção a uma área de mata próxima. Durante a ação, os agentes conseguiram alcançar e abordar dois deles.
Na revista pessoal, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma bolsa contendo várias porções de drogas e dinheiro em espécie. Com o segundo homem, inicialmente, nada de ilegal foi encontrado.
Durante buscas nas proximidades, a equipe também localizou uma sacola preta com mais entorpecentes já embalados para venda.
Ao todo, foram apreendidas 210 porções de maconha, 146 de oxi e 258 de cocaína, somando mais de 600 porções de drogas. Além disso, os policiais recolheram R$ 150 em dinheiro e um celular modelo Samsung A04E.
De acordo com a polícia, os dois suspeitos já possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, violência contra a mulher, associação criminosa e consumo de entorpecentes.
A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça.
