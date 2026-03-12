Polícia

Suspeitos foram presos durante motopatrulhamento da Rocam no bairro Parque Riachuelo, na zona Oeste

Dois homens foram presos após tentarem fugir para uma área de mata com uma bolsa recheada de drogas no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste de Manaus, na quarta-feira (11/03).

A prisão aconteceu durante um motopatrulhamento tático das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Segundo a polícia, os agentes patrulhavam a rua Flor de Reis quando perceberam um grupo de homens em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação dos policiais, os suspeitos correram em direção a uma área de mata próxima. Durante a ação, os agentes conseguiram alcançar e abordar dois deles.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma bolsa contendo várias porções de drogas e dinheiro em espécie. Com o segundo homem, inicialmente, nada de ilegal foi encontrado.

Durante buscas nas proximidades, a equipe também localizou uma sacola preta com mais entorpecentes já embalados para venda.

Ao todo, foram apreendidas 210 porções de maconha, 146 de oxi e 258 de cocaína, somando mais de 600 porções de drogas. Além disso, os policiais recolheram R$ 150 em dinheiro e um celular modelo Samsung A04E.

Foto: Reprodução

De acordo com a polícia, os dois suspeitos já possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, violência contra a mulher, associação criminosa e consumo de entorpecentes.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça.

