A banda amazonense Road Metal lançou nesta quinta-feira (12) o álbum Endless Night, marcando um novo momento na trajetória do grupo dentro do cenário autoral do heavy metal na região Norte.

O trabalho já está disponível nas principais plataformas digitais. Além disso, apresenta uma sonoridade marcada por riffs intensos, solos de guitarra e letras que exploram temas como liberdade, amizade, batalhas e memórias.

Álbum reúne 12 faixas autorais

O disco reúne doze faixas e reforça a identidade musical da banda, mantendo diálogo direto com o heavy metal tradicional.

Entre as músicas presentes no álbum estão Alone and Free, Brothers Forever, Walking Dreams, Golden Coin, Ride With Me, Memories, In the Middle of Chaos, Fire Wars, a faixa-título Endless Nights e Time Of War. As composições apresentam diferentes momentos e atmosferas dentro do trabalho.

Heavy metal produzido em Manaus

Formada em Manaus, a Road Metal aposta em uma mistura de peso, velocidade e melodias marcantes. A sonoridade da banda também dialoga com referências clássicas do heavy metal.

Assim, o novo álbum surge como um marco na trajetória do grupo e reforça a proposta de fortalecer a cena autoral do gênero no Amazonas.

Novo momento na trajetória da banda

De acordo com o baterista Braythener Ventilari, o lançamento representa um momento importante na carreira da banda.

Segundo ele, o disco simboliza o início de uma nova fase e a consolidação do projeto dentro do cenário do metal.

“Cada riff, cada solo e cada verso carregam a identidade da banda e a nossa verdade”, destacou o músico ao comentar o significado do trabalho.

Integrantes da Road Metal

A Road Metal é formada por Wallafy Wenden (vocal), Braythener Ventilari (bateria), Deny Castro e Adrian Medeiros (guitarras) e Charlley Sena (baixo).

