Quaresma

Feiras, mercados e supermercados ampliam estoque para atender a demanda que antecede a Semana Santa na capital amazonense

A poucos dias do término da Quaresma, a venda de peixes em Manaus já registra aumento de cerca de 40% em relação ao mesmo período de 2025, segundo comerciantes. Para atender à demanda crescente antes da Semana Santa, mercados e feiras ampliam o planejamento e o volume de pescado encomendado para os próximos dias.

A expectativa dos comerciantes é que as vendas cresçam até 60% no período, consolidando a Quaresma e a Semana Santa como um dos momentos mais relevantes do ano para o setor de pescados.

Procura por peixe cresce nas feiras de Manaus

Na feira da Manaus Moderna, um dos principais pontos de venda e distribuição de pescado da cidade, feirantes relatam aumento constante na procura por peixes. Segundo eles, esse movimento ocorre desde o início de março.

De acordo com os comerciantes, o aumento está ligado às semanas da Quaresma, período do calendário católico que começa na Quarta-feira de Cinzas e segue até a Quinta-feira Santa.

O permissionário da feira da Manaus Moderna, Eduardo Campos, afirma que as vendas seguem em crescimento e que a expectativa para a Semana Santa é ampliar a oferta em até 60%.

Para atender ao aumento da demanda, ele afirma que a quantidade comprada deve dobrar.

“O movimento está aumentando. Mas, o forte mesmo é na Semana Santa. O mês de março está sendo muito positivo porque na Quaresma as pessoas são preferência para o consumo de carne branca e procuram mais peixes. A expectativa para a Páscoa é de boas vendas”, disse o permissionário, que atende no box número 100 da feira.

Procura por pirarucu aumenta durante a Quaresma

O permissionário Luís Eduardo Carvalho trabalha há 18 anos na feira da Manaus Moderna, no box número 25, com a venda de pirarucu. Ele confirma o crescimento na procura pelo pescado.

Segundo o comerciante, há demanda por diferentes tipos de pirarucu, como o seco em manta, o enrolado, o salmorado e o fresco.

“A procura melhorou muito agora na Quaresma. Em janeiro e parte de fevereiro tivemos uma queda nas vendas. Desde o início da Quaresma houve um crescimento de cerca de 40% na procura. Entendo que ainda tem pessoas respeitam esse período e mantêm a consagração”, relatou. “Para a Semana Santa a expectativa é que as vendas aumentem ainda mais na comparação com 2025”, completou.

Preços do pirarucu

Manta: R$ 35 o quilo

Enrolado: R$ 20 o quilo

Ossada: R$ 10 o quilo

Pirarucu fresco: entre R$ 18 e R$ 25 o filé

Foto: Priscila Caldas

Venda de tambaqui também aumenta nas feiras

A venda de tambaqui também cresce neste período. O comerciante Salatiel Almeida da Cruz, do box número 33 da feira, afirma que as vendas já apresentam aumento.

“Vendemos 100 unidades semanalmente em período normal e na Quaresma esse número vai para 120. Nos dias que antecedem a Páscoa pretendemos aumentar para 300 tambaquis para atender a semana. Temos boas expectativas para essas próximas semanas”, disse.

Preços do tambaqui

Tambaqui de 3,5 kg: R$ 70

Tambaqui de 3,8 kg: R$ 80

Tambaqui de 4 kg: R$ 120

Os consumidores também podem comprar meia banda do peixe, equivalente à metade do valor do pescado inteiro.

Supermercados reforçam estoque de pescado

A Rede de Supermercados Vitória informou que se preparou com antecedência para o aumento da procura por peixes durante a Quaresma. A empresa ampliou em cerca de 30% o volume de pedidos em comparação ao mesmo período de 2025.

Segundo a rede, a expectativa é de crescimento nas vendas entre 20% e 25% neste ano.

Entre os peixes mais procurados estão tambaqui, matrinxã, pirarucu, jaraqui e sardinha. Os clientes encontram opções a partir de R$ 13,99 o quilo, conforme a espécie.

O Grupo DB também informou que reforçou o abastecimento das lojas. Segundo a empresa, todo o pescado comercializado é proveniente de viveiros licenciados e passa por processos de seleção e controle de qualidade antes de chegar às gôndolas.

O sortimento inclui peixes regionais, frutos do mar congelados e bacalhau importado, além de outros produtos tradicionais utilizados em pratos da Semana Santa.

De acordo com o diretor operacional e comercial do grupo, Felipe Pedrosa, as equipes foram mobilizadas com antecedência.

“Nossas lojas estão preparadas para atender a procura intensa do público nesse período, com estoque reforçado e controle rigoroso de qualidade em todos os produtos”, afirmou.

Foto: Divulgação/DB

Prefeitura realiza ação integrada nas feiras

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informou que realiza uma ação integrada durante o período da Semana Santa para organizar as feiras e garantir segurança e qualidade no atendimento.

Participam da força-tarefa: Semacc, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Visa Manaus), Guarda Municipal, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Entre as ações estão recuperação de calçadas, sinalização viária, reforço na limpeza das feiras, higienização dos espaços e visitas técnicas da Vigilância Sanitária sobre manipulação e comercialização de pescado.

Atualmente, Manaus possui 48 feiras municipais. Ao todo, 397 bancas comercializam pescado nesses espaços, sendo 96 apenas na feira da Manaus Moderna, um dos principais pontos de abastecimento da capital.