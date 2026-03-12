Investigação

Suspeito atacou criança de 10 anos na frente de casa; ele já era investigado por abuso contra a irmã da vítima.

Itacoatiara (AM) – Um homem de 69 anos foi preso suspeito de estuprar criança de 10 anos, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, na quarta-feira (11). O crime foi praticado no dia 24 de fevereiro deste ano, na frente da residência da vítima.

De acordo com a delegada Renata Viana, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, as diligências tiveram início no mesmo dia do crime, após uma testemunha denunciar o caso à polícia, informando que a criança foi aliciada pelo homem enquanto brincava no local.

“Ainda era muito cedo e a rua estava deserta, a vítima, que mora ao lado da casa do suspeito estava sozinha no local quando foi abraçada pelo homem que passou a mão diversas vezes nela. Em escuta especializada na delegacia, a criança confirmou que os atos eram constantes, não sendo essa a primeira vez”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, o investigado que reside em frente a uma praça frequentada por crianças já havia sido investigado, em 2024, pelo mesmo crime contra a irmã da vítima atual, que na época tinha 12 anos.

“Representamos pela prisão preventiva devido ao perigo que ele representa, agindo como um predador próximo a um local de lazer infantil. Em sua residência foram encontrados diversos preservativos e ao questionarmos sobre as acusações ele negou, alegando trocas de carícias inocentes, versão que não se sustenta diante das provas”, esclareceu Renata Viana.

A delegada ressalta que as investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

