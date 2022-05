Homem é roubado e morto a facadas por garota de programa em Manaus

A suspeita teria esfaqueado o homem no peito e fugiu, com o celular e carteira dele

Manaus (AM) – Após uma noite de bebedeira, um homem foi morto com uma facada no peito, na manhã deste domingo (15), na rua B, do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. A principal suspeita do crime seria uma garota de programa, que acompanhava o homem durante a madrugada.

Segundo informações repassadas para os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele e a suposta garota de programa teriam passado a noite bebendo e pela manhã, ela esfaqueou fatalmente o homem no peito e fugiu, com o celular e a carteira da vítima.

Os moradores encontraram o corpo da vítima jogado pela rua e logo acionaram a Cicom da área. Os policiais isolaram o local do crime e acionaram os órgãos competentes, como o Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC-AM) e o Instituto Médico Legal, que removeu o corpo.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vão investigar o que teria motivado a atitude da garota de programa e se ela já tinha premeditado o crime, ou se algo que aconteceu durante a bebedeira, teria ocasionado a atitude da suspeita. Câmeras de segurança das residências podem ajudar a desvendar o crime.

