Polícia

Manaus (AM) – A polícia está à procura de dois homens investigados por extorsão mediante sequestro e tentativa de latrocínio contra um empresário no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 4 de março deste ano, na zona rural do município de Itapiranga, a 227 quilômetros da capital.

A divulgação das imagens dos suspeitos foi feita pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga. Os investigados foram identificados como Marcelo França de Castro, de 34 anos, e Natanael Oliveira de Castro, de 29 anos.

Empresário foi sequestrado, agredido e baleado

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, responsável pelo caso, o empresário foi abordado por quatro criminosos em frente à própria residência.

Após a abordagem, a vítima foi levada para uma estrada na zona rural, onde sofreu agressões e foi obrigada a realizar transferências via Pix para os criminosos.

Durante a ação, o empresário também foi atingido por disparos de arma de fogo. Depois do crime, os suspeitos abandonaram a vítima em uma via pública. Mesmo ferido, ele conseguiu buscar ajuda e recebeu atendimento médico.

Polícia identifica suspeitos do crime

Segundo o delegado, as investigações começaram após a unidade hospitalar que atendeu a vítima informar o caso à polícia.

“As equipes iniciaram as diligências e conseguimos reunir elementos que comprovam a participação de Natanael e Marcelo no crime. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos”, explicou Aldiney Nogueira.

Polícia pede ajuda da população

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja repassada às autoridades.

As denúncias podem ser feitas pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A polícia reforça que a identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Dupla é procurada por roubo a loja de cosméticos em Manaus