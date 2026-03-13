2026

Evento no Teatro Amazonas abre temporada de 2026 e destaca impacto econômico e cultural do Festival de Parintins

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou oficialmente, nesta sexta-feira (13), o 59º Festival de Parintins. A cerimônia ocorreu no Teatro Amazonas e marcou o início da temporada cultural de 2026 e da preparação para o espetáculo, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Durante o evento, o governador anunciou o aporte de R$ 10 milhões para a realização do festival. Além disso, destacou que a edição de 2026 contará com recorde de patrocinadores da iniciativa privada, reforçando o crescimento e a relevância do evento.

“Esse ano nós estamos lançando o festival com a certeza de que esse será o festival dos festivais. No ano passado foram 120 mil visitantes, movimentamos cerca de R$ 185 milhões na ilha e geramos 30 mil empregos. Mas Parintins não se mede só pelos números, se mede pela emoção e pela importância que o festival tem na vida de cada parintinense”, afirmou o governador.

Realizado pelo Governo do Amazonas, o lançamento do festival tornou-se tradição nos últimos oito anos. Assim, o evento reúne autoridades, patrocinadores, dirigentes dos bois e torcedores para dar início à preparação do espetáculo.

O festival será realizado no Bumbódromo de Parintins, principal palco da disputa entre os bois.

Autoridades e torcedores participam do lançamento

A cerimônia contou com a presença de dirigentes e torcedores dos bois-bumbás Festival de Parintins, além de autoridades estaduais e municipais.

Participaram do evento o vice-governador Tadeu de Souza, o prefeito de Parintins Matheus Assayag e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade.

Durante o lançamento, o governador ressaltou a importância do festival para a economia do município e para a valorização da cultura amazonense, além do impacto direto para milhares de famílias que dependem do evento.

Fotos: Diego Peres, Mauro Neto, Alex Pazuello e Thiago Corrêa

Investimentos ultrapassam R$ 2,4 bilhões desde 2019

Segundo o Governo do Amazonas, desde 2019 os investimentos relacionados ao festival e à infraestrutura de Parintins ultrapassam R$ 2,4 bilhões.

Os recursos incluem melhorias urbanas, logística, segurança, operacionalização do evento e a realização da tradicional Festa dos Visitantes. Desse total, R$ 96 milhões foram destinados diretamente aos bois-bumbás Boi Caprichoso e Boi Garantido.

Para a edição de 2026, o governo garantirá R$ 10 milhões em patrocínio, sendo R$ 5 milhões para cada boi, reforçando o apoio institucional à produção artística e às apresentações.

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou a importância da parceria com o Estado.

“Mais uma vez, o Governo do Estado, em nome do governador Wilson Lima, reafirma essa parceria que fez com a Nação Azul, fazendo com que o festival ganhasse uma nova visão e dimensão também em termos de espetáculo. Parintins ganha muito com isso. Todo investimento feito na cultura potencializa o turismo, deixa muita receita para a cidade e faz com que esse festival cresça”, afirmou.

Já o presidente do Boi Garantido, Fred Góes, ressaltou o impacto do apoio governamental.

“Hoje nós temos a certeza que vamos ter verba suficiente pra gente fazer o nosso espetáculo dentro da grandeza e da magnitude do Festival de Parintins. Queria agradecer principalmente ao governador Wilson Lima por ter feito isso diuturnamente, que realmente tem a mão firme do Estado no apoio às nossas atividades não apenas na Arena”, afirmou.

Fotos: Diego Peres, Mauro Neto, Alex Pazuello e Thiago Corrêa

Festival movimenta economia e turismo

O Festival de Parintins é um dos principais motores da economia criativa do Amazonas.

Em 2025, o evento movimentou cerca de R$ 184 milhões na economia local. Para 2026, a expectativa é de crescimento de aproximadamente 5%, podendo alcançar R$ 193,2 milhões.

Além disso, o festival deve gerar mais de 30 mil empregos, diretos e indiretos, em áreas como turismo, cultura, comércio e serviços.

No turismo, o crescimento também é constante. Em 2025, cerca de 120 mil visitantes passaram por Parintins durante o período do festival. Para 2026, a estimativa é de aumento de 5%, podendo chegar a 126 mil turistas.

O evento ainda impulsiona a movimentação aérea. Durante o festival de 2025, foram registradas 1.038 operações aéreas em Parintins, incluindo 190 voos comerciais da Azul e 848 operações de aeronaves particulares.

Patrocinadores reforçam apoio ao festival

O festival conta com diversos patrocinadores oficiais, entre eles Coca-Cola Brasil, Petrobras, Bradesco, Assaí Atacadista, Tokio Marine Seguradora, Eneva, Natura e Mercado Livre.

Um dos parceiros mais tradicionais é a Coca-Cola Brasil, que completa 30 anos de apoio ao festival e anunciou patrocínio bianual para as edições de 2026 e 2027.

Para Eduardo Dias, a parceria reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades amazônicas.

“É uma grande honra para nós completar 30 anos apoiando o Festival de Parintins. A gente fala sempre que a nossa missão é refrescar o mundo, mas também fazer a diferença nas comunidades onde a gente opera. E a gente procura fazer a diferença gerando renda, com iniciativas com artesãs, com mulheres que produzem biojoias e com projetos de sustentabilidade, como o Recicla Galera, que ajuda a tornar o festival cada vez mais sustentável”, destacou.

Fotos: Diego Peres, Mauro Neto, Alex Pazuello e Thiago Corrêa

Lançamento também será realizado em Parintins

Além do evento realizado em Manaus, o Governo do Amazonas também promoverá o lançamento oficial do festival em Parintins no dia 20 de março.

A programação contará com apresentações dos bois Boi Caprichoso e Boi Garantido, além de shows das cantoras Simone Mendes e Clecinha.

Assim, o evento marca oficialmente o início das atividades culturais que antecedem o festival e dá a largada para a contagem regressiva de um dos maiores espetáculos culturais do Brasil.

Leia mais: