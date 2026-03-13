Eleições Amazonas

Ex-deputado cumpre agenda política na capital amazonense e articula filiação partidária

Manaus (AM) – Em visita a Manaus, o ex-deputado federal Cabo Daciolo, integrante do Republicanos pelo estado do Rio de Janeiro, anunciou pré-candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano.

Além disso, Daciolo divulgou convite para um evento político marcado para quinta-feira (19), às 10h, no Da Vinci Hotel & Conventions. Na ocasião, ele deve anunciar sua filiação ao Solidariedade (SD) no Amazonas.

O ex-parlamentar aposta no apoio do eleitorado amazonense. No pleito de 2018, mais de 30 mil eleitores votaram no candidato quando ele disputou a Presidência.

Apesar do anúncio da pré-candidatura presidencial, a mudança de legenda no estado levanta questionamentos sobre uma possível disputa ao Senado ou ao Governo do Amazonas.

“Recebi 31.107 votos do povo amazonense. Estou no maior estado da federação que tem mais 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Então, tenho que fazer a base de sustentação da esfera presidenciável aqui. Meu propósito é estar no Amazonas e identificar o cenário político local”, disse o ex-deputado ao informar que retornará a Manaus na terça-feira (17).

Por outro lado, Daciolo afirmou que se frustrou durante sua atuação como deputado federal. Segundo ele, houve divergências entre seus ideais e a prática política observada na Câmara dos Deputados.

“Não quis permanecer ali (na Câmara dos Deputados) porque identifiquei ali que existe com raras exceções pessoas que querem fazer algo pelo povo. Toda terça tem um colégio de líderes onde sentam todos os partidos de esquerda e de direita e eles vão atender ao mercado internacional. São medidas provisórias que são votadas no Brasil. Estou falando do Brasil e da china. É o executivo legislando ordens externas. Enquanto isso, as pessoas brigam por Lula e Bolsonaro”, argumentou.

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