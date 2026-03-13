Sonho & Negócios

Material menciona a programação promovida pela escola, que reuniu apresentações culturais, encenações e momentos de reflexão

A Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, localizada no centro de Manacapuru, foi citada em uma análise publicada pela revista digital Sonho & Negócios, que destacou iniciativas educativas realizadas pela instituição durante a semana dedicada ao Dia Internacional da Mulher.

O material menciona a programação promovida pela escola, que reuniu apresentações culturais, encenações e momentos de reflexão organizados com participação de alunos e professores. As atividades ocorreram dentro da própria instituição e tiveram como objetivo incentivar discussões sobre igualdade, respeito e participação social.

Foto: Divulgação

Durante a programação, estudantes apresentaram músicas e pequenas peças teatrais relacionadas ao papel da mulher na sociedade. Entre as apresentações esteve a interpretação da canção “Triste, Louca ou Má”, conhecida por abordar temas ligados à autonomia feminina e à quebra de estereótipos sociais.

Segundo a análise publicada pela Sonho & Negócios, iniciativas como essa demonstram como escolas públicas podem utilizar datas simbólicas para promover debates entre estudantes e ampliar reflexões sobre temas sociais dentro do ambiente educacional.

A Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré integra a rede pública estadual de ensino do Amazonas e possui presença consolidada na educação de Manacapuru. Localizada na região central da cidade, a instituição atende estudantes do ensino médio em diferentes turnos.

Além da atuação educacional, a escola também possui relação histórica com manifestações culturais do município. Registros locais indicam que a ciranda Flor Matizada, uma das expressões culturais mais conhecidas da cidade, teve origem em atividades desenvolvidas na própria instituição durante a década de 1990.

Educadores destacam que programações ligadas ao Dia Internacional da Mulher são frequentemente utilizadas nas escolas como forma de estimular o pensamento crítico dos estudantes e ampliar discussões sobre cidadania, igualdade e respeito.

A análise publicada pela revista Sonho & Negócios aponta que experiências educacionais desse tipo demonstram o papel das escolas públicas como espaços de formação cidadã e de diálogo sobre temas relevantes para a sociedade.

Foto: Divulgação

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