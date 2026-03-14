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Suspeito de atacar passageira com faca foi mantido amarrado até a chegada da polícia na Zona Norte.

Manaus (AM) – Um homem, apontado como autor de um assalto violento à linha 026, foi espancado por moradores e mantido amarrado até a chegada da polícia nesta sexta-feira (13), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. O suspeito, que já era procurado pela Polícia Civil, teria cometido outros roubos na região nos últimos dias.

Passageira esfaqueada reagiu ao crime

O crime que motivou a caçada ocorreu na terça-feira (10/03), na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova. Uma passageira, ainda não identificada, foi atingida por golpes de faca no abdômen ao tentar impedir o roubo de seu celular dentro do ônibus da linha 026.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), apenas o motorista, a vítima e o suspeito estavam dentro do ônibus no momento do crime.

“A vítima tentou evitar a subtração do objeto e entrou em luta corporal com o homem. Diante disso, ele desferiu diversos golpes de arma branca contra ela e fugiu do local levando o celular”, explicou o delegado.

Suspeito segue sendo procurado

A Polícia Civil divulgou imagens do suspeito para facilitar a identificação e localização pela população. A colaboração de moradores é essencial para o avanço das investigações.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas pelos seguintes canais:

Nurrc: (92) 98827-8814 ou 3667-7543

Polícia Civil: 197 ou (92) 3667-7575

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM): 181

A identidade de quem fornecer informações será mantida em sigilo.

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VÍDEO DA PASSAGEIRA ESFAQUEADA

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