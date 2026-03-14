Brasileirão

Verdão sai atrás no placar, reage no segundo tempo e derrota o rival por 3 a 2 na Arena Barueri pelo Brasileirão Feminino

O Sociedade Esportiva Palmeiras venceu o Sport Club Corinthians Paulista por 3 a 2 na noite desta sexta-feira (13), na Arena Barueri, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1.

As corintianas abriram vantagem ainda no primeiro tempo com gols de Jhonson e Duda Sampaio. No entanto, o Palmeiras reagiu na etapa final e virou o clássico com Fê Palermo, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, garantindo os três pontos no Derby.

A partida também marcou a estreia da técnica Emily Lima no comando do Corinthians.

Corinthians domina o primeiro tempo

O Corinthians começou melhor e abriu o placar logo aos seis minutos. Após lançamento de Gabi Zanotti, Jhonson ganhou da defesa na velocidade e finalizou na saída da goleira Kate Tapia.

A equipe alvinegra ampliou aos 17 minutos. Duda Sampaio cobrou falta com precisão e acertou o ângulo, marcando um golaço na Arena Barueri.

O Palmeiras ainda chegou a balançar as redes antes do intervalo com Tainá Maranhão, mas o lance foi anulado por impedimento.

Palmeiras reage e vira o Derby

Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou mais ofensivo e diminuiu aos oito minutos com Fê Palermo, que aproveitou sobra dentro da área.

A pressão alviverde aumentou e o empate veio aos 20 minutos. Após lançamento da goleira Kate Tapia, Raíssa Bahia ganhou da defesa na corrida e marcou.

A virada aconteceu aos 33 minutos, quando Tainá Maranhão apareceu bem na área e cabeceou para o gol, decretando o 3 a 2 para o Verdão.

O Corinthians ainda tentou reagir e chegou a marcar com Gisela Robledo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Próximos jogos

Na sequência do campeonato:

O Corinthians recebe o América Futebol Clube na segunda-feira (23), às 21h.

recebe o América Futebol Clube na segunda-feira (23), às 21h. O Palmeiras enfrenta o Esporte Clube Vitória no domingo (22), às 18h.

*Com informações do Lance

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