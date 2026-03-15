Semulsp

Entrega inclui ecoponto Clodoaldo Santos, ecobarreira no igarapé do 40 e revitalização da ponte dos Ingleses

O prefeito David Almeida realizou, neste sábado (14), a entrega de um conjunto de obras voltadas à limpeza urbana, proteção ambiental e requalificação de espaços públicos na Zona Sul de Manaus.

As ações foram executadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus (Semulsp) e incluem a inauguração do Ecoponto Zona Sul – Clodoaldo Santos, a instalação de uma ecobarreira no igarapé do 40, no bairro Educandos, além da revitalização da Ponte dos Ingleses, oficialmente chamada ponte Ephigênio Ferreira de Salles.

Também foi entregue o novo Anfiteatro Encontro das Águas, que passa a integrar o espaço revitalizado.

Ecoponto amplia serviços de limpeza urbana

O novo ecoponto funciona como base descentralizada da Semulsp na região Sul, ampliando a capacidade operacional da secretaria. A estrutura permite maior agilidade em serviços como:

retirada de lixeiras irregulares

capinação e varrição

limpeza de igarapés

coleta de resíduos volumosos

manutenção de áreas públicas

Segundo a gestão municipal, a iniciativa busca reduzir o tempo de deslocamento das equipes e tornar os serviços mais eficientes.

Ecobarreira ajuda na proteção ambiental

A ecobarreira instalada no igarapé do 40 atua na contenção de resíduos arrastados pelas chuvas, impedindo que o lixo alcance o Rio Negro e facilitando o trabalho de limpeza.

A medida integra ações de proteção ambiental e combate ao descarte irregular de resíduos na capital amazonense.

Ponte dos Ingleses é revitalizada

Um dos pontos históricos mais importantes da zona Sul, a Ponte dos Ingleses, construída em 1929 para ligação entre o bairro Educandos e a região central, passou por melhorias estruturais e urbanísticas.

A intervenção reforça a segurança e valoriza o espaço público, além de destacar o patrimônio histórico da cidade.

Novo anfiteatro e espaço para cultura

O anfiteatro Encontro das Águas amplia as possibilidades de uso do local para atividades culturais, educativas e comunitárias.

O espaço também será utilizado por iniciativas como o boi-bumbá Boi Garanhão e a escola de samba Acadêmicos da Cidade Alta, fortalecendo a cultura local.

Gestão destaca recuperação de áreas degradadas

Segundo a prefeitura, a intervenção faz parte de um conjunto de ações voltadas à recuperação de áreas anteriormente degradadas ou com ocupações irregulares, transformando-as em espaços públicos de convivência.

Com as entregas, a administração municipal afirma ampliar a estrutura de limpeza urbana, fortalecer ações ambientais e promover requalificação urbana na capital.

*Com informações da assessoria

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