Eleição 2026

Levantamento mostra liderança de Omar Aziz e possibilidade de disputa com David Almeida no segundo turno para o Governo do Amazonas.

Manaus (AM) – A pesquisa do Instituto Quaest, divulgada no último fim de semana, aponta a possibilidade de um segundo turno na disputa pelo Governo do Amazonas entre o senador Omar Aziz (PSD) e o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Na simulação de segundo turno entre os dois, Omar Aziz aparece com 43% das intenções de voto, enquanto David Almeida soma 31%. O levantamento também aponta 3% de indecisos e 23% de eleitores que disseram votar em branco, nulo ou que não pretendem votar.

A pesquisa também testou um cenário de segundo turno entre Omar Aziz e Maria do Carmo Seffair (PL). Nesse caso, o senador aparece com 47%, contra 31% da candidata. O levantamento registra ainda 4% de indecisos e 18% de branco, nulo ou eleitores que afirmaram não votar.

Cenário geral de intenção de voto

No cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — Omar Aziz lidera com 33% das intenções de voto. Em seguida aparece David Almeida, com 23%, tecnicamente empatado com Maria do Carmo Seffair, que soma 21%.

O levantamento também mostrou 4% de indecisos e 19% de eleitores que declararam voto branco, nulo ou que não pretendem votar.

Pesquisa espontânea

Na modalidade espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados — o índice de indecisos é elevado. Confira os números:

Omar Aziz (PSD): 4%

Maria do Carmo Seffair (PL): 3%

David Almeida (Avante): 2%

Wilson Lima (União): 1%

Outros: 1%

Indecisos: 85%

Branco/Nulo/Não vai votar: 4%

Potencial de voto

A pesquisa também mediu o grau de conhecimento e rejeição dos possíveis candidatos entre os eleitores.

Omar Aziz

Conhece e votaria: 40%

Não conhece: 18%

Conhece e não votaria: 42%

David Almeida

Conhece e votaria: 30%

Não conhece: 16%

Conhece e não votaria: 54%

Maria do Carmo Seffair

Conhece e votaria: 16%

Não conhece: 64%

Conhece e não votaria: 20%

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 5 e 11 de março de 2026. O levantamento foi contratado pelo Real Time1 Portal de Notícias Ltda/RT1 Amazonas, possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-01091/2026.

Reação de David Almeida nas redes sociais

Nas redes sociais, David comemorou a possibilidade de chegar ao segundo turno.

“Obrigado, Amazonas! Nossa luta está apenas começando. Mesmo com apenas três semanas de pré-candidatura, já aparecemos entre os dois nomes mais citados e que estariam no 2º turno no cenário estimulado. O Amazonas reconhece quem trabalha de verdade pelo povo. Vamos em frente, com fé em Deus e muita coragem no coração”, escreveu.

Agenda de Omar Aziz no interior do Amazonas

No fim de semana, Omar Aziz esteve no município de Itacoatiara. Ao lado do prefeito Mário Abrahim, o senador participou da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova policlínica.

Durante a visita, o parlamentar também se reuniu com lideranças políticas locais e participou de encontros com apoiadores.

Confira a pesquisa

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